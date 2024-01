Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: versuchter Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (10.01.2024), gegen 22:30 Uhr, beobachtete eine Zeugin in der Wegelnburgstraße einen Mann, der in mehrere Fahrzeuge hineinschaute und schließlich die Seitenscheibe eines Fahrzeuges mit einem Draht bearbeitete. Die Zeugin habe den Mann lautstark angesprochen, woraufhin er die Flucht ergriff. An dem Fahrzeug konnten Spuren eines Aufbruchsversuches festgestellt werden.

Der Unbekannte wurde als circa 50Jahre alt, stämmig und mit gebräunter Haut beschrieben. Er trug eine rote Winterjacke.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell