Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 16-Jährige in Straßenbahn angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (10.01.2024), gegen 09:45 Uhr, befand sich eine 16-Jährige in der Straßenbahnlinie 7 in Fahrtrichtung Berliner Platz. An der Haltestelle "Rathaus" sei ein unbekannter Mann zugestiegen. Dieser habe die 16-Jährige zunächst ohne ersichtlichen Grund bedroht und ihr im Anschluss mit der Hand gegen den Hinterkopf geschlagen. Daraufhin durchquerte er die Bahn, pöbelte weitere Fahrgäste an und stieg an der Haltestelle Ludwigstraße wieder aus. Die 16-Jährige und eine Zeugin stiegen an der Haltestelle Berliner Platz aus und informierten dann die Polizei.

Der Mann wurde als circa 1,75 Meter groß und hellhäutig beschrieben. Er trug eine Wintermütze und ein blaues Bandana-Tuch vor dem Mund.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell