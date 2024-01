POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer missachte am Mittwochmorgen (10.01.2024, 07.54 Uhr) die Vorfahrt einer 52-jährigen Autofahrerin im Einmündungsbereich der Mundenheimer Straße zur Rembrandtstraße. Beide Fahrzeuge kollidierten. Aufgrund des Unfalls musste die Mundenheimer Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Die Verkehrsunfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Rückfragen ...

mehr