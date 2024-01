POL-PPRP: Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen (ots) - Eine 57-jährige Autofahrerin wollte am 09.01.2024, gegen 16 Uhr, von der Knollstraße in die Saarlandstraße abbiegen. Dabei erfasste sie einen, der vorgeschriebenen Fahrtrichtung entgegenfahrenden, 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenprall und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

