Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung auf dem Kaiserwörthdamm

Ludwigshafen (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagabend (09.01.2024, 20.36 Uhr) eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Kaiserwörthdamm gemeldet. Obwohl die vier Beteiligten bis zum Eintreffen der Polizei geflüchtet waren, konnten alle schnell gestellt und befragt werden. Sie gaben an, dass der körperlichen Auseinandersetzung bereits am Morgen ein verbaler Streit vorausgegangen sei. Einer der Beteiligten, ein 20-Jähriger, wurde leicht verletzt. Da einer der Beschuldigten, ein 42-Jähriger, dem ihm erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell