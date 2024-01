POL-PPRP: Mit Feuerwerkskörper verletzt

Ludwigshafen (ots) - Eine Passantin meldete am Dienstagmorgen (09.01.2024, gegen 10 Uhr) einen brennenden Einkaufswagen in einer Tiefgarageneinfahrt in der Bleichstraße. Durch das Feuer wurde eine mobile Toilette leicht beschädigt. Am Gebäude entstand kein Schaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich um Brandstiftung handeln. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die ...

