Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer beschädigt Außenspiegel

Ludwigshafen (ots)

In der Eisenbahnstraße gerieten am Dienstagabend, 09.01.2024, 21:50 Uhr, ein Autofahrer und ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in einen Streit. Hintergrund des Streits dürfte gewesen sein, dass der Radfahrer einen fehlenden Sicherheitsabstand des Autos bemängelte. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung schlug der Fahrradfahrer gegen einen der Außenspiegel des Autos und beschädigte diesen (Schadenshöhe etwa 100 Euro). Nach dem Schlag fuhr der Radfahrer in Richtung Wöllnerstraße davon.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 50-55 Jahre alt. Er trug eine neonfarbene Jacke, sowie Leggings. Weiterhin hätte er eine Brille, einen Helm und eine schwarze Gesichtsmaske getragen. An dessen Fahrrad wären zwei Satteltaschen befestigt gewesen.

Wir bitten den Radfahrer oder Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell