POL-PPRP: 15-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagabend (09.01.2024) war ein 23-Jähriger, gegen 20:00 Uhr, zu Fuß in der Bürgermeister-Trupp-Straße unterwegs, als er durch drei unbekannte Männer angesprochen und nach Feuer gefragt wurde. Daraufhin griffen die Männer ihn unmittelbar mit Pfefferspray und Faustschlägen an und entwendeten ihm sein Smartphone und mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in ...

mehr