Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Busfahrer angegriffen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.01.2024), gegen 15:15 Uhr, war stieg ein unbekannter Mann an der Haltestelle Paul-Münch-Straße in die Buslinie 72. Der Mann hörte lautstark Musik, weshalb der Busfahrer ihn an der nächsten Haltestelle ansprach und aufforderte, die Musik auszuschalten. Daraufhin versuchte der Unbekannte dem Busfahrer ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte den Angriff abwehren, den Mann überwältigen und aus dem Bus befördern. Der Busfahrer wurde leicht verletzt. Der renitente Fahrgast entfernte sich zu Fuß. Er wurde als circa 25-30 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug eine braune Wollmütze und eine schwarze Winterjacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Fahrgastes geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell