POL-PPRP: Einbrüche in der Georgh-Herwegh-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag (10.01.2024), gegen 15:15 Uhr, war stieg ein unbekannter Mann an der Haltestelle Paul-Münch-Straße in die Buslinie 72. Der Mann hörte lautstark Musik, weshalb der Busfahrer ihn an der nächsten Haltestelle ansprach und aufforderte, die Musik auszuschalten. Daraufhin versuchte der Unbekannte dem Busfahrer ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte den Angriff abwehren, den Mann ...

mehr