Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall gesucht

Jena (ots)

Bereits am 26. Oktober 2023, gegen 00:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Camburger Straße in Jena. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer war mit einem Transporter einer Mietwagenfirma unterwegs. Nachdem er das Gelände befahren hatte, touchierte er eine Absperrung. Überdies wurde durch das Fahrmanöver ein Feuerlöscher beschädigt sowie ein Passant gefährdet. Im Anschluss stellte der Mann sein Fahrzeug im Bereich der Waschboxen ab. Bei der anschließenden Kontrolle durch die eingesetzten Beamten konnte festgestellt werden, dass der 34-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test vor Ort konnte in Ermangelung der Mitwirkung des Manens nicht durchgeführt werden, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Zum Zeitpunkt des Sachverhaltes befand sich ein noch unbekannter Zeuge im Inneren der Tankstelle und erwarb Tabakwaren. Zur weiteren Klärung der Tat sucht die Polizei Jena den benannten unbekannten Zeugen sowie weitere Zeugen. Wer Hinweise zum Sachverhalt machen kann, oder sich zur besagten Zeit im Bereich der Tankstelle befunden hat, wird gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichen 279831/2023, zu melden.

