LPI-J: Zu spät bemerkt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Bei einem Wendemanöver in der Moskauer Straße beschädigte ein Fahrzeugführer einen Poller eines Privatparkplatzes. wie Zeugen beobachten konnten, wendete der männliche Fahrer seinen Pkw Mercedes und überfuhr den umgelegten Poller. Dieser wurde dabei beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig. Den erlangten Hinweisen wird nunmehr in den Ermittlungen nachgegangen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

