Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrüche in Schulen in Alt-Refrath und Kippekausen

Bergisch Gladbach (ots)

In zwei Schulen wurde im Laufe des Wochenendes eingebrochen. Während bei einer Schule zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht feststand, ob etwas entwendet wurde, wurden bei der anderen Schule nach ersten Erkenntnissen circa 35 iPads gestohlen.

Am Sonntag (26.11.) stellte eine Mitarbeiterin einer Schule am Mohnweg gegen 08:00 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und informierte die Polizei. Der oder die bislang unbekannten Tätern hatten sich durch das Einschlagen der Scheibe gewaltsam Zutritt in einen Gruppenraum verschafft. Da die Zimmertür des Raums jedoch verschlossen war, wurden sie an der weiteren Tatausführung gehindert. Während der Anzeigenaufnahme wurde ein zweites beschädigtes Fenster festgestellt, an dem die Täter vermutlich zuvor erfolglos gehebelt hatten. Die Schule wurde am Freitag (24.11.) gegen 14:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Ebenfalls am Wochenende, in der Zeit von Freitag (24.11.) circa 18:00 Uhr bis Sonntag (26.11.) circa 13:30 Uhr, wurde in eine Schule an der Burgstraße eingebrochen. In diesem Fall brachen die Täter eine Außentür und die Tür zum Lehrerzimmer auf. Im Inneren der Schule öffneten sie zudem gewaltsam mehrere verschlossene Kisten und Schränke, in denen sich circa 35 iPads befanden, welche die Einbrecher erbeuteten. An einem Container, der sich auf dem Schulhof befindet, wurden zudem ein Fenster und eine Tür aufgehebelt.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise zu diesen beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell