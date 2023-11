POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher wird von Bewohner überrascht und flüchtet ohne Beute

Wermelskirchen (ots) - Gestern (23.11.) zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr brachen bislang Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in der Straße Am Stadtrand ein. Im Abwesenheitszeitraum der Hausbewohner brachen die Unbekannten eine Kellertür auf und gelangten so in das Haus. Zuvor hatten sie offenbar die Stromzuleitung eines Bewegungsmelders einer Außenbeleuchtung ...

mehr