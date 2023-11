Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Geschäft - Täter entwenden Bargeld und Kleidung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

20.11.2023, 19.00 Uhr bis 21.11.2023, 08.50 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Bekleidungsgeschäft in der Porschestraße in Wolfsburg ein und entkamen mit Diebesgut in noch unbekannter Höhe.

Am Dienstagmorgen verständigte eine Zeugin die Polizei, nachdem sie im Vorbeigehen eine beschädigte Scheibe eines Bekleidungsgeschäftes in der Fußgängerzone bemerkt hatte.

Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft hatten. In dem Geschäft suchten sie nach möglichem Diebesgut. Mit vorgefundenem Bargeld und einer bisher unbestimmten Anzahl an Bekleidungsstücken verließen die Einbrecher den Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell