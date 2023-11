Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg OT Vorsfelde, Schlesierstraße

20.11.2023, 14:45 Uhr bis 21.11.2023, 07:00 Uhr

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Schlesierstraße in Vorsfelde ein. Sie entwendeten mehrere technische Geräte.

Am Dienstagmorgen bemerkte eine Mitarbeiterin der Schule den Einbruch und verständigte die Polizei. Bei der Spurensuche stellten sich heraus, dass die Einbrecher sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt zum Objekt verschafft hatten. Die Täter durchsuchten mehrere Büroräume und verursachten hierbei erhebliche Beschädigungen an mehreren Holztüren. Sie entwendeten zwei Laptops sowie zwei Tablet PCs und flüchteten daraufhin unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell