Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung am Lebensmittelautomaten

Nanzdietschweiler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bisher unbekannte Personen einen Lebensmittelautomaten in der Hauptstraße beschädigt. Am Automaten entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 1000,-EUR. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail unter pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

