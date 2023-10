POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Offenbacg-Hundheim (ots) - Unbekannte entwenden Gerüstteile in der Brückenstraße. Am Mittwoch meldetet der Eigentümer den Sachverhalt bei der Polizei in Lauterecken. Das Gerüst hatte dieser am Anwesen gelagert. Einige Teile hatte er bereits aufgebaut. Zum Abtransport haben die Täter möglicherweise ein größeres Fahrzeug benutzt. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei mögliche Zeugen, denen in den letzten zwei ...

mehr