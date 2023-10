Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfälle in Folge regennasser Fahrbahn

Dielkirchen/Dörrmoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagmittag ereignet sich auf der L385 zwischen Gerbach und Dielkirchen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer verlor nach derzeitigem Ermittlungsstand am Kurvenausgang auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge dessen überschlug sich der PKW und kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Einer der Fahrzeuginsassen wurde hierbei leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die L385 war im Zeitraum der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignet sich auf der L386 zwischen Rockenhausen und Dörrmoschel. Hierbei verlor die Fahrerin aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte im Kurvenbereich mit der dort befindlichen Schutzplanke. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die hinzukommende Feuerwehr gebunden. Verletzt wurde niemand.

