POL-RE: Gladbeck: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Unbekannte durchtrennten drei unter Starkstrom stehende Kabel an einer eingerichteten Baustelle. Die Baustelle ist an der einer Kirche an der Kirchstraße eingerichtet. Die Täter erbeuteten mehrere Meter Kabel und flüchteten unerkannt. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen ...

