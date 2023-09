POL-RE: Recklinghausen: 11-jähriger Junge bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Auf der Lippramsdorfer Straße ist am späten Montagnachmittag ein Rennradfahrer von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 68-jähriger Fahrer eines Kastenwagens aus Dorsten gegen 17.55 Uhr nach rechts in die Straße Strock abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Rennradfahrer aus Haltern am See, der auf dem Radweg in ...

