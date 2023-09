Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Fehlende Rücksicht ist gefährlich - Verstärkte Polizeikontrollen

Recklinghausen (ots)

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht". Dieser Satz steht in § 1 der Straßenverkehrs-ordnung (StVO). Es ist die erste Grundregel und beschreibt das Ziel für das Verhalten aller Menschen, die sich im Straßenverkehr bewegen. Wer sich daran hält und Rücksicht nimmt, der trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und sogar Leben zu retten. Um genau darauf aufmerksam zu machen, beteiligt sich die Polizei Recklinghausen heute am länderübergreifenden Aktionstag "sicher.mobil.leben", der in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam sicher ans Ziel - Rücksicht im Blick" steht.

Die Polizei Recklinghausen wird noch bis in den Abend hinein (26.09.) an verschiedenen Stellen Verkehrskontrollen durchführen und dabei nicht nur auf Verstöße achten, sondern auch auf das Thema "Rücksicht" aufmerksam machen.

"Obwohl sich viele Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen im Kreis Recklinghausen und Bottrop rücksichtsvoll verhalten, gibt es auch immer die, die rücksichtslos unterwegs sind", stellt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen fest. "Die Gründe können ganz unterschiedlich sein - vielleicht aus einem Missverständnis heraus, vielleicht auch nur, weil der Fahrer oder die Fahrerin mit schlechter Laune hinter dem Steuer sitzt und der Fokus nicht zu 100 Prozent auf der Straße liegt. Aber das kann zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen", sagt Zurhausen. "Wir appellieren deshalb an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit Achtsamkeit, Respekt und Verständnis auf das Verhalten der Mitmenschen zu reagieren - und immer mit Rücksicht zu fahren. Wir sollten gegenseitig aufeinander aufpassen - und auch immer für andere mitdenken."

Es geht nicht nur darum, sich an Tempolimits und genügend Abstand zu halten. Gefahren können überall im Straßenverkehr lauern - besonders beim Abbiegen ist gegenseitige Rücksichtnahme enorm wichtig. Nehmen Sie Blickkontakt auf - und geben Sie bei Bedarf Handzeichen. Beharren Sie möglichst nicht blindlings auf Ihr - durch die StVO geregeltes - Recht.

Der heutige Aktionstag unter dem Motto "Gemeinsam sicher ans Ziel - Rücksicht im Blick" soll dafür sorgen, die Zahl der Unfälle im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop zu reduzieren. Außerdem möchte die Polizei für die Gefahren sensibilisieren, die durch fehlende Rücksicht entstehen. "Hektik, Zeitdruck und Unachtsamkeit können im Straßenverkehr fatale Folgen haben - für sich selbst und für andere", appelliert Polizeipräsidentin Zurhausen.

