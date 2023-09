Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Recklinghausen (ots)

Ein bislang Unbekannter entriss am Samstag einer 62-jährigen Bottroperin die Handtasche und entkam unerkannt. Die 62-Jährige befand sich um 7.20 Uhr zum Einkaufen auf einem Parkplatz an der Schützenstraße, als sich der Unbekannte von hinten näherte. Sie stand zu diesem Zeitpunkt an ihrem Fahrzeug. Nähere Hinweise zum Flüchtigen liegen bisher nicht vor. Daher sucht die Polizei noch nach Zeugen, die helfen könnten, den Vorfall aufzuklären. Die Frau blieb unverletzt. Sie erstattete am Montagabend eine Anzeige bei der Polizei.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell