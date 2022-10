POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heidelberg (ots) - Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, geriet eine Opel Fahrerin mit einem Fußgänger in der Kurfürsten-Anlage Höhe Haltestelle Stadtwerke in Streit. Hierbei legte sich der Fußgänger auf die Motorhaube und schlug gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Das Fahrzeug fuhr dann mit dem Fußgänger auf der Motorhaube mehrfach an und stoppte ...

mehr