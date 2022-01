Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Falsche Vodafone-Mitarbeiter überlisten Seniorin und erbeuten Geld

Duisburg (ots)

Unter dem Vorwand, Mitarbeiter von Vodafone zu sein, kamen am Mittwochnachmittag (5. Januar, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr) zwei Unbekannte in die Wohnung einer Seniorin an der Grabenstraße. Während sich einer der Männer im Wohnzimmer mit der 83-Jährigen die Kabelleitungen ansah, schaute sich der andere in den restlichen Räumen um. Dann verschwanden die beiden Unbekannten wieder. Im Gepäck hatten sie eine beige Tasche mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeugen, denen die beiden falschen Mitarbeiter in der Nähe des Tatortes (Höhe Liliencronstraße) aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

