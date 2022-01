Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: 31-Jähriger attackiert und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (6. Januar, kurz nach Mitternacht) einen 31-Jährigen auf der Walzenstraße attackiert und ausgeraubt. Er berichtete der Polizei, dass die Männer mit der Faust auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben, als er schon am Boden lag. Sie stahlen ein Handy der Marke Samsung, ein schwarzes Ausweisetui samt EC-Karte sowie Bargeld aus seiner Tasche. Dann flüchteten die Räuber mit der Beute in Richtung der Straße "Immendal". Der 31-Jährige wurde leicht verletzt, lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort aber ab.

Der Duisburger schätzt die Männer auf etwa 20 bis 30 Jahre und zwischen 1,70 und 1,95 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet; einer von ihnen trug eine braune Jacke. Wer hat den Raub beobachtet, die Täter flüchten gesehen oder kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800.

