Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße

Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einen geparkten grünen Skoda Fabia beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum Sonntag. Das Auto wurde gegen Mitternacht am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Am Sonntag (25.7.) gegen 12 Uhr konnten Schäden an der Kofferraumklappe und der Heckschürze festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

