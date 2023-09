Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall in Lembeck schwer verletzt

Auf der Lippramsdorfer Straße ist am späten Montagnachmittag ein Rennradfahrer von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 68-jähriger Fahrer eines Kastenwagens aus Dorsten gegen 17.55 Uhr nach rechts in die Straße Strock abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 56-jährigen Rennradfahrer aus Haltern am See, der auf dem Radweg in Richtung Lembeck unterwegs war. Der Radfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Inzwischen ist sein Zustand stabil - eine akute Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

