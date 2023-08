Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendieb - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Mitte (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Graf-von-Galen-Ring entwendete ein unbekannter Mann am Dienstag (22.08.) Ware. Gegen 11.10 Uhr hielt er sich in dem Discounter auf und entnahm diverse alkoholische Getränke aus der Auslage. An der Kasse bezahlte er lediglich einen Teil der Ware und verließ daraufhin das Geschäft. Ein Mitarbeiter sprach den Ladendieb am Ausgang an und bat ihn, mit in das Büro des Marktes zu kommen. Der Unbekannte zog den Ladendetektiv daraufhin an den Armen und verschaffte sich gewaltsam Austritt aus dem Laden. Hierbei zog sich der Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts leichte Verletzungen zu. Er konnte dem Täter den Rucksack entreißen. Der Unbekannte entfernte sich dann fußläufig in Richtung Berliner Platz und bedrohte den Ladendetektiv dabei. Der Täter ist männlich, ca. 30-50 Jahre alt, sehr schlank. Er hat schulterlange, blonde Haare, einen auffällig langen, blonden Kinnbart und ein untersetztes Gesicht. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose mit weißen vertikalen Streifen sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle (an der Seite). Die Polizei Hagen fertigte eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls und bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

