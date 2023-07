Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl einer Zeitungsbox ***Zeugenaufruf***

Heiligenroth (ots)

AM Montag, den 10.07.2023 wurde in der Ortschaft Heiligenroth vor dem Anwesen Bergstraße 10 die Zeitungsbox eines Zeitungszustellers entwendet. Die Tat dürfte sich am Nachmittag ereignet haben. Bei der Box handelt es sich um ein 1 Meter hohes Metallbehältnis mit der Aufschrift "Rhein-Zeitung". Personen, die Auskunft zur Tat oder dem Verbleib der Box machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

