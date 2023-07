Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unwetter im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Westerburg

Westerburg (ots)

Nachdem ein Gewitter mit starkem Regen und Sturm über das Dienstgebiet gefegt ist, waren Feuerwehr, THW, Polizei und andere behördliche Einrichtungen im Dauereinsatz. In Kaden wurde das Dach eines Hauses abgedeckt. In Westerburg stürzte ein Baum gegen ein Gebäude. Mehrere parkende Pkw wurde durch umgestürzte Bäume oder herumfliegende Gegenstände beschädigt. Auch eine Stromleitung wurde durch einen Baum beschädigt, wodurch zeitweise der Strom in Westerburg ausgefallen war. Die L300 war im Waldgebiet zwischen Westerburg und Winnen zeitweise gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Nacht an und werden bei Tagesbeginn fortgesetzt.

