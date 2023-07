Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: tödlicher Verkehrsunfall nach Frontal-Zusammenstoß auf der Bundesstr. 49 bei Neuhäusel

Neuhäusel (ots)

Wie bereits in der Presse-Erstmeldung von 18:19 Uhr dargestellt, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Bundesstr. 49, Ortsumgehung Neuhäusel, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Mann aus Koblenz tödlich verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der polizeil. Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Mann mit einem Transporter / Kastenwagen die B 49 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Montabaur. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er im Verlauf einer langgezogenen Rechts-Kurve nach links über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden 42-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. Der 42-jährige Fzg.-Führer wurde durch die Kollision in seinem Fzg. eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch im Zuge der Rettung an der Unfallörtlichkeit verstarb. Der 26-jährige Transporter-Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 65.000 Euro geschätzt. Neben der polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger mit der Unfallrekonstruktion beauftragt. Es waren neben den Rettungskräften inkl. einem Rettungshubschrauber die Feuerwehreinheiten Neuhäusel, Eitelborn, Nentershausen und Montabaur eingesetzt. Der betroffene Streckenabschnitt war für die Dauer von drei Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell