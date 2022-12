Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin erliegt schweren Verletzungen (22.12.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Bereits am Montag, 12. Dezember, hat sich gegen 12.30 Uhr in Bad Dürrheim an der Einmündung der Straßen "Dieselstraße / Carl-Zeiss-Straße" ein Unfall mit einer verletzten Fußgängerin ereignet. Eine 82-Jährige ging auf einem Gehweg vor einem Lastwagen vorbei, der an einer Ausfahrt eines Einkaufsmarktes stand und verkehrsbedingt warten musste. Als der 47-jährige Fahrer des Sattelzuges in Richtung Carl-Zeiss-Straße losfuhr, erfasste er die Fußgängerin. Die Frau kam sofort in ein Krankenhaus. Dort ist sie jetzt am Donnerstag ihren schweren Verletzungen, die sie beim Unfall erlitt, erlegen.

