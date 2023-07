Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl aus Pkw

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am 10.07.2023 wurde gegen 02.00h eine unbekannte Person durch eine Überwachungskamera in der Ringstraße in Höhr-Grenzhausen aufgenommen, wie diese ausforschte, ob die dort geparkten PKWs nicht verschlossen waren. Nachdem die Person feststellte, dass die PKWs verschlossen waren, verließ sie das Grundstück. Eine weitere Zeugin teilt mit, sie habe in dieser Nacht ebenfalls diese Person in der Ringstraße gesehen, welche alle geparkten PKWs auf ihren Verschlusszustand geprüft habe. Diese Person konnte jetzt nach den ersten Ermittlungen einer Serie von Diebstahl aus Kfz zugeordnet werden. Es handelt sich um eine männliche schlanke Person mit schwarzem Rucksack. Bekleidet war diese mit einer knielangen schwarzen Hose mit einem roten Einsatz und einem weißen T-Shirt mit Aufdruck. Die Polizei bittet jetzt alle Hausbesitzer, ihre Videoüberwachungen am Anwesen zu kontrollieren. Ist diese unbekannte Person in dieser Nacht noch irgendwo anders videografiert worden oder hat jemand in dieser Nacht Beobachtungen gemacht? Hierbei ist auch wichtig, wie bewegte sich die Person fort? Für alle sachdienlichen Hinweise wenden sie sich an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter Telefon 02624-94020.

