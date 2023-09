POL-RE: Datteln: Kabeldiebstahl

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Audi, der am Montagmorgen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 25-jähriger Bottroper, der mit einem Elektroroller unterwegs war, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der beteiligte Autofahrer bzw. die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Der Unfall selbst passierte am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Rentforter Straße in Kirchhellen. ...

