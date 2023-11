Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Jugendlicher mit Auto im Stadtgebiet unterwegs und reagiert nicht auf Anhaltesignale eingesetzter Streifenwagen - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Am Montagmittag ist ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem roten Fiat Punto im Stadtgebiet von St. Georgen herumgefahren und hat nicht auf Anhaltesignale der mit Blaulicht und Martinshorn folgenden Streifenwagen reagiert. Schließlich konnte der Jugendliche nach einer über mehrere Kilometer verlaufenen Fahrt im Lärchenweg von der Polizei gestoppt werden. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen sowie durch die teils gefährliche Fahrweise des Jugendlichen mögliche Geschädigte.

Gegen 11.30 Uhr entdeckte eine Polizeistreife den mit einem roten Fiat Punto fahrenden Jugendlichen an der Ecke Talstraße und Alte Landstraße. Der Versuch, den Jugendlichen zu stoppen schlug fehl. Vielmehr fuhr der 15-Jährige vor dem nun mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn folgenden Streifenwagen davon. Die teils gefährliche Fahrt des Jugendlichen führte über die Bahnhofstraße, weiter über die Ackerstraße und verschiedene andere Straßen im Stadtgebiet St. Georgen und schließlich auf der Schramberger Straße (L 171) in Richtung "Hiesemicheleshöhe". Von dort zunächst über einen Forstweg Richtung Langenschiltach und schließlich wieder zurück auf die Schramberger Straße (L 171) Richtung St. Georgen. Dort verlief die Fahrt über die Feldbergstraße, die Martin-Luther-Straße, in der Folge über ein Wiesenstück Richtung Schwarzwaldstraße, dann wieder über die Martin-Luther-Straße und in den Lärchenweg, wo der Jugendliche schließlich kurz nach 12 Uhr von zwei Streifenwagen gestoppt werden konnte.

Aufgrund der Fahrweise des Jugendlichen kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Verkehrsteilnehmer oder auch Fußgänger gefährdet worden sind. Diese Personen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00 in Verbindung zu setzen.

