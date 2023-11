POL-KN: (Konstanz) Schwarzen Audi A1 zerkratzt - rund 2.000 Euro Schaden (18./20.11.2023)

Steißlingen, B33 (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Bundesstraße 33 an der Auffahrt Steißlingen einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt worden ist. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit einem Renault Duster hinter einem 42-jährigen Opelfahrer auf die B33 in Richtung ...

