Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6176, L194, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schloßstraße und K6176 zwischen Selgetsweiler und Hohenfels (20.11.2023)

Hohenfels, K6176, L194 (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Kreuzung der Kreisstraße 6176 und der Schloßstraße ereignet hat. Ein 21-jähriger VW Polo-Fahrer bog von der Schloßstraße kommend auf die K6176 ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Golf einer 56-Jährigen, die von Liggersdorf in Richtung Herdwangen unterwegs war zusammen. Durch die Kollision rutschte der Golf von der Fahrbahn, touchierte ein Verkehrsschild und blieb schließlich in einer angrenzenden Wiese liegen. Sowohl der 21-Jährige als auch die 57-Jährige erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell