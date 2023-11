Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen/ Lkr. Rottweil) Mercedes mutwillig beschädigt- Zeugen gesucht (20.11.2023)

Deißlingen-Lauffen (ots)

Auf der Mühlstraße ist es am Montag, im Zeitraum zwischen 4 Uhr und 16 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein Unbekannter zerkratzte die Beifahrerseite und den Kofferraum eines vor einem Wohnhaus geparkten blauen Mercedes und richtete einen Schaden in Höhe etwa 1.500 Euro an. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell