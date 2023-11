Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos - 6000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro ist es am Montagnachmittag an der Kreuzung Wieselsbergstraße, Habsburger Ring und Nordring Villingen gekommen. Gegen 13.45 Uhr standen ein Kia-Fahrer und hinter diesem ein Fahrer eines Opel Adam aufgrund einer auf "Rot" geschalteten Ampelanlage vor der Kreuzung auf der Wieselsbergstraße. Ein hinter diesen auf der Wieselsbergstraße nahender 37-jähriger Fahrer eines VW Passats verkannte die Situation und fuhr in das Heck des stehenden Opels. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel noch gegen das Heck des Kias geschoben. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

