Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Jugendliche werfen Feuerwerkskörper in Briefkasten

VS-Villingen (ots)

Zwei oder drei dunkel gekleidete Jugendliche haben am frühen Montagabend, etwa gegen 17.20 Uhr, einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten eines Gebäudes in der Rosengasse geworfen und sind anschließend abgehauen. Trotz gezündetem Feuerwerkskörper entstand an dem Briefkasten kein Schaden. Nach Beschreibung der Anwohner soll einer der Jugendlichen lockige Haare gehabt haben. Weitere Beschreibungen zu den Jugendlichen liegen nicht vor. Hinweise zu diesen nimmt die Polizei Villingen, Tel.: 07721 601-0, entgegen.

