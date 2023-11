Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Unfall mit 8000 Euro Blechschaden

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 8000 Euro an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Grieshaberstraße ereignet hat. Eine Fahrerin eines Ford Focus fuhr kurz nach 14 Uhr vom Fahrbahnrand der Grieshaber an. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Ford C-Max, dessen Fahrerin auf der Grieshaberstraße unterwegs war. Personen kamen nicht zu Schaden.

