POL-HF: Vorfahrt nicht gewährt - 53-Jährige leicht verletzt

Hiddenhausen (ots) - (jd) In der Nacht zu Montag (18.9.) kam es an der Flurstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 42-järhige Hiddenhauserin bemerkte um 9.30 Uhr Beschädigungen an ihrem Fahrzeug: An der Motorhaube, der hinteren Tür, der Stoßstange sowie dem Kotflügel befanden sich frische Unfallspuren. Das Fahrzeug hatte die Frau am Vorabend gegen 19.00 Uhr an ...

mehr