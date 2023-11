Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Eingeschlafen und von der Fahrbahn abgekommen - 7000 Euro Schaden

Hüfingen, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine 75-jährige Frau mit einem Toyota Verso ist am Montagnachmittag im Bereich der Abfahrt zur Bundesstraße 31 bei Hüfingen während der Autofahrt kurz eingeschlafen und dabei von der Bundesstraße 27 abgekommen. Die Frau fuhr kurz nach 14.30 Uhr mit einem Toyota von Donaueschingen kommend auf der B 27 in Richtung Blumberg. Etwa auf Höhe der Ausfahrt zur B 31 kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr das Verkehrszeichen der Ausfahrt und blieb beschädigt auf dem dahinter befindlichen Grünstreifen eines Fahrbahnteilers stehen. Bei der Unfallaufnahme gab die Frau an, sich schon eine gewisse Zeit müde gefühlt zu haben und während der Fahrt kurz eingenickt zu sein. An dem benutzten Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Allerdings muss sich diese nun aufgrund mangelnder Fahrtüchtigkeit infolge der Müdigkeit in einem Strafverfahren für den Unfall verantworten. Zudem musste sie den Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell