Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall - eine Person verletzt (20.11.2023)

Steißlingen, B33 (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Bundesstraße 33 an der Auffahrt Steißlingen einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt worden ist. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit einem Renault Duster hinter einem 42-jährigen Opelfahrer auf die B33 in Richtung Autobahnkreuz Hegau auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen setzte der 47-Jährige zum Überholen des Opels an, wobei er jedoch das Heck des vorausfahrenden Wagens touchierte. Ein hinter ihm fahrender 25 Jahre alter Mann mit einem Seat konnte daraufhin ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in das Heck des Renaults. Der 42-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. An den beteiligten Autos, die alle drei nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 47-jährigen Unfallverursacher Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Test ergab ein Ergebnis von knapp 1,6 Promille, woraufhin der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell