PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pkw zerkratzt +++ Parkendes Autos beschädigt +++ Unfallflucht in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Pkw zerkratzt,

Kriftel, Frankfurter Straße,

Samstag, 30.12.2023, 13:30 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 20:40 Uhr

(ll) In Kriftel wurde ein geparkter Pkw durch einen unbekannten Täter zerkratzt.

Wie der Polizeistation in Hofheim am Freitag durch den Geschädigten mitgeteilt wurde, hatte dieser seinen schwarzen Polo bereits am Samstag, den 30.12.2023, in der Frankfurter Straße geparkt. Als er am Freitag gegen 20:40 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, fand er seinen Pkw mit mehreren Kratzern versehen vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000EUR. Hinweise auf den unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Parkendes Auto beschädigt,

Eschborn, Katharina-Paulus-Straße,

Freitag, 05.01.2024, 12:45 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 14:05 Uhr

(ll) Der Geschädigte parkte seinen Pkw ordnungsgemäß gegen 12:45 Uhr in der Katharina-Paulus-Straße in Eschborn. Als er gegen 14:05 Uhr wieder zu seinem blauen BMW zurückkehrte, stellte er fest, dass er am vorderen Stoßfänger einen frischen Unfallschaden hat. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf etwa 1.500EUR beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich beim regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Unfallflucht in Hofheim,

Hofheim am Taunus, Am alten Bach,

Freitag, 05.01.2024, 09:20 Uhr bis Freitag, 05.01.2024, 10:00 Uhr

(ll) Am Freitag zwischen 09:20 Uhr und 10:00 Uhr wurde in der Straße Am alten Bach in Hofheim ein schwarzer Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen unbekannten Pkw touchiert. Da der Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nachkam, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen §142 des Strafgesetzbuches eingeleitet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000EUR.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell