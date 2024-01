PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrüche in Schwalbacher Schule und Sulzbacher Unternehmen +++ Berauscht am Steuer erwischt +++ Drei Verletzte bei Unfall auf B 8

Hofheim (ots)

1. Hoher Schaden bei Einbruch in Schule, Schwalbach am Taunus, Ober der Röth, Dienstag, 02.01.2024, 02:00 Uhr bis Mittwoch, 03.01.2024, 04:00 Uhr

(jn)In Schwalbach sind unbekannte Täter zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Schule eingedrungen und haben einen erheblichen Gesamtschaden verursacht. Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 02:00 Uhr und Mittwoch, 04:00 Uhr kletterten die Unbekannten auf das Dach der Schule an der Anschrift "Ober der Röth" und schlugen mehrere Fenster ein. Hierdurch betraten die Täter das Gebäude, in welchem sie mehrere Schränke aufhebelten und sich auf die Suche nach Beute machten. Bisher ist nicht bekannt, was gestohlen wurde, der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Anschließend verschwanden die Gauner unerkannt.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 erbeten.

2. Einbrecher auf Videoanlage aufgezeichnet, Sulzbach (Taunus), Otto-Volger-Straße, Freitag, 29.12.2023, 00:50 Uhr bis 02:00 Uhr

(jn)Bereits am Freitagabend kam es in einem Sulzbacher Bürogebäude zu einem Einbruch, bei dem ersten Erkenntnissen nach lediglich "Deko-Artikel" gestohlen wurden. Zwischen 00:50 Uhr und 02:00 Uhr zeichnete eine Videoanlage einen Mann auf, der das Gebäude in der Otto-Volger-Straße betrat und in der Folge die Tür eines Unternehmens aufbrach. Dort hielt sich der Unbekannte über längere Zeit auf und flüchtete letztlich mit einem schwarzen Beutel sowie einer Dekoration. Der Mann war schlank und mit Schuhen der Marke "Nike", einer dunklen Hose und dunklen Winterjacke sowie einem Schal und Handschuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

3. Berauscht Auto gefahren,

Hofheim am Taunus, Wallau, Hessenstraße, Mittwoch, 03.01.2024, 23:50 Uhr

(jn)In Wallau ist am Mittwochabend ein 26-jähriger Wiesbadener angehalten worden, der augenscheinlich berauscht am Steuer eines Opel unterwegs war. Um 23:50 Uhr wurde der Mann von einer Hofheimer Streife in der Hessenstraße kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum, weshalb der Mann seinen Opel stehen lassen und die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten musste. Dort wurde ihm von einem Arzt Blut entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, bevor er die Wache wieder verließ.

4. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall,

Bundesstraße 8, Bereich Bad Soden am Taunus, Mittwoch, 03.01.2024, 20:36 Uhr

(jn)Bei einem Verkehrsunfall bei Bad Soden sind am Mittwochabend auf der B 8 drei Personen verletzt worden. Um 20:36 Uhr befuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer aus Königstein die B 8 aus Königstein kommend in Fahrtrichtung Kelkheim und beabsichtigte, nach links auf die L 3266 abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW Golf, was einen Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge zur Folge hatte. Infolgedessen mussten sowohl der 54-jährige Fahrer des VW aus dem Kreis Limburg-Weilburg als auch seine Beifahrerin zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser transportiert werden. Auch der 41-jährige Unfallverursacher wurde vor Ort von der Besatzung eines RTW behandelt. Darüber hinaus entstand an den nicht mehr fahrbereiten Pkw ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, beide wurden abgeschleppt.

