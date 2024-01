PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher im östlichen Kreisgebiet unterwegs +++ 34-Jähriger leistet Widerstand nach Hausverbot +++ Mülltonnenbrände in Eschborn und Flörsheim

Hofheim (ots)

1. Einbrecher unterwegs,

Eschborn, Sulzbach, Schwalbach, Bad Soden, bis Dienstag, 02.01.2024

(jn)In den vergangenen Tagen ereigneten sich im östlichen Main-Taunus-Kreis mehrere Einbrüche, bei denen es die Täter auf zwei Mehrfamilienhäuser, ein Reihenhaus und eine Bäckerei abgesehen hatten. Zwischen Samstagmittag und frühem Montagabend kletterten Kriminelle auf den Balkon eines Wohnhauses in der Bad Sodener Straße in Sulzbach, brachen die Balkontür auf und entwendeten aus den Wohnräumen mehrere Tausend Euro Bargeld. Im Schwalbacher Westring kletterten die Täter im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag auf das Grundstück eines Reihenhauses und schlugen die Terrassentür mit einem Gegenstand ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen, wobei bis dato unklar ist, ob etwas gestohlen wurde. Bei einem dritten Einbruch hatten es unbekannte Täter auf eine Wohnung in der Bremer Straße in Eschborn abgesehen. Zwischen frühem Sonntagmorgen und spätem Montagabend betraten die Täter das Mehrfamilienhaus und hebelten eine Wohnungstür auf. Gestohlen wurde hier nichts. Gleichsam leer gingen Gauner in der zurückliegenden Nacht in einer Bad Sodener Bäckerei aus. Unter Einsatz von Brachialgewalt verschafften sie sich durch ein Fenster im Eingangsbereich Zutritt zu der "Am Bahnhof" gelegenen Geschäft und betraten den Verkaufsraum. Der entstandene Sachschaden dürfte sich hier auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen 00:20 Uhr und 01:45 Uhr eingeschränkt werden.

In sämtlichen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Sulzbach und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2073 - 0 zu melden.

2. 34-Jähriger erhält Hausverbot und leistet Widerstand, Eschborn, Niederhöchstadt, Kronberger Straße, Montag, 01.01.2024, 19:00 Uhr

(jn)Am Montagabend hat ein betrunkener Mann sich nicht an das Hausverbot einer Eschborner Kneipe gehalten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und der hinzugerufenen Polizei. Um 19:00 Uhr war der stark alkoholisierte 34-Jährige in der Bar in der Kronberger Straße im Ortsteil Niederhöchstadt negativ aufgefallen, woraufhin er ein Hausverbot erhielt und des Lokals verwiesen wurde. Da er sich nicht an dieses halten wollte, wurde die Polizei alarmiert, die auf einen recht unkooperativen und uneinsichtigen Mann traf. Dieser versuchte immer wieder die Kneipe zu betreten und näherte sich den Polizisten in einer aggressiven Art und Weise. Infolgedessen wurde der 34-Jährige zu Boden gebracht, gefesselt und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Eschborner Polizeistation gebracht. Nach einer Blutentnahme und in Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurde er noch am Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Ernsthaft verletzt wurde niemand.

3. Zigarettenautomat zerstört,

Eschborn, Im Hansengraben, Montag, 01.01.2024, 00:46 Uhr

(jn)In Eschborn haben unbekannte Täter in der Silvesternacht einen Zigarettenautomaten zerstört und einen Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro verursacht. Um 00:46 Uhr legten die Unbekannten einen pyrotechnischen Gegenstand in den Automaten und entzündeten ihn. Infolge der Detonation des Feuerwerkskörpers wurde der Automat massiv beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unbekannten erbittet die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Mülltonnenbrände,

Eschborn, Am Stadtpfad, Flörsheim am Main, Heinrich-Heine-Straße, Sonntag, 31.12.2023 bis Montag, 01.01.2024

(jn)Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag brannten in Eschborn und Flörsheim Mülltonnen. Bereits um 18:50 Uhr kam es in der Silvesternacht in der Straße "Am Stadtpfad" in Eschborn zu einem Mülltonnenbrand, bei dem eine Tonne stark beschädigt und ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr brannten weitere Mülltonnen in der Flörsheimer Heinrich-Heine-Straße. Hier hatten ein oder mehrere Täter auf unbekannte Art und Weise eine Mülltonne in Brand gesetzt, die wiederum zwei angrenzende Müllcontainer beschädigte. Der Gesamtschaden dürfte sich auch hier auf mehrere Hundert Euro belaufen. In beiden Fällen kommen entzündete Feuerwerkskörper als Brandursache in Betracht.

Hinweise zu den Bränden nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegen.

5. Gebäude durch Feuerwerksbatterie beschädigt, Flörsheim am Main, Schönbornstraße, Willigisstraße, Freitag, 29.12.2023, 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)Die Fassaden zweier Gebäude haben unbekannte Täter am Freitagabend in Flörsheim mittels einer Feuerwerksbatterie beschädigt. Die Taten ereigneten sich um 18:00 Uhr in der Schönbornstraße und um kurz vor 18:30 Uhr in der Willigisstraße. In beiden Fällen legten der oder die Täter die Feuerwerksbatterien vor den Eingangstüren zweier Einfamilienhäuser ab und entzündeten diese. Infolgedessen wurden Haustür, Fassade und weitere Gebäudeteile leicht beschädigt. Die Höhe des Schadens wird jeweils auf mindestens 500 Euro geschätzt, Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

6. Glastüren mit Farbe beschmiert,

Eschborn, Frankfurter Straße, Samstag, 30.12.2023, 23:47 Uhr

(jn)Zwei unbekannte Personen haben am späten Samstagabend in Eschborn ein Gebäude mit lilafarbener Sprühfarbe beschmiert. Um 23:47 Uhr näherten sich die zwei Personen dem Gebäude in der Frankfurter Straße und besprühten eine Glasschiebetür sowie mehrere Glasscheiben, bevor sie unerkannt in Richtung der Sossenheimer Straße flüchteten. Bei den zwei Personen könnte es sich um Frauen gehandelt haben, welche mit hellen Oberteilen bekleidet und vermummt waren. Eine Person trug dunkle Stiefel und eine helle Hose sowie dunkle Handschuhe eine Basecap.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

7. Schadensträchtige Unfallflucht,

Hofheim am Taunus, Pfarrbornstraße, Freitag, 22.12.2023, 01:45 Uhr bis 13:45 Uhr

(jn)Bereits am Freitag vor Weihnachten ereignete sich in Hofheim eine schadensträchtige Unfallflucht, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der Geschädigte gab an, seinen Daimler zwischen 01:45 Uhr und 13:45 Uhr in der Pfarrbornstraße am Fahrbahnrand geparkt zu haben. Als er zu seinem Gefährt zurückkehrte, musste er einen frischen Schaden feststellen, der augenscheinlich beim Zusammenstoß mit einem anderen Pkw entstanden war. Da von dem Unfallverursacher jede Spur fehlte, ermittelt die Polizei in Hofheim nun wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der entstandene Sachschaden wird sich auf circa 5.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell