POL-MTK: Mehrere Wohnungseinbrüche im Main-Taunus Kreis +++ mehrere Fahrraddiebstähle im Main-Taunus Kreis +++ Trickbetrug in Schwalbach +++

Hofheim (ots)

1. versuchter Wohnungseinbruch, Kriftel, Paul-Duden-Straße, Samstag, 30.12.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 09:00 Uhr

Bei dem angegangenen Objekt handelt es sich um ein unterkellertes, zweistöckiges Reihenhaus inkl. Anbau-Einliegerwohnung in einem Wohngebiet in Kriftel. Der Unbekannte Täter(UT) überkletterte vermutlich das verschlossene Gartentor der direkt angrenzenden Nachbarn und kletterten in deren Garten auf das Vordach der Geschädigten. Hier hebelten sie mittels unbekanntem Werkzeug das Fenster eines Kinderzimmers auf und öffneten dieses. Ob UT tatsächlich im Haus waren, konnte nicht festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

2. Wohnungseinbruch, Kelkheim, Amselweg, Mittwoch, 27.12.2023, 15:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 16:00 Uhr

Bei dem angegangenen Objekt handelt es sich um einen freistehenden Bungalow (Einfamilienhaus), welcher sich in einem Wohngebiet von Kelkheim-Hornau befindet. Der unbekannte Täter gelangte durch den Garten an das Objekt. Zunächst wurde versucht an ein Fenster im oberen Bereich des Hauses zu gelangen. An diesem Fenster scheiterte ein Einbruchsversuch jedoch. Im Anschluss begaben sich die UT auf die Rückseite des Objekts, beschädigten eine Tür und gelangten so in den Bungalow.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch, Eschborn, Max-Planck-Straße, Freitag, 29.12.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 00:10 Uhr

Bei dem Objekt handelt es sich um ein Reihenendhaus in einem Wohngebiet im Ortskern von Eschborn. Der unbekannte Täter gelangte, auf unbekannte Weise, in den hinteren Bereich des Grundstückes und betrat den dortigen Gartenbereich. Er verschaffte sich über eine Balkontür Zutritt zum Haus. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

4. Fahrraddiebstahl, Hofheim am Taunus, Fichtestraße, Sonntag, 31.12.2023, 03:17 Uhr

Das Pedelec befand sich im vorderen Bereich des Hauses und war mittels einem Bügelschloss gesichert und eines Kettenschlosses gesichert. Der unbekannte Täter versuchte mittels eines Winkelschleifers das Bügelschloss des Pedelecs aufzutrennen. Das Blatt des Winkelschleifers zerbrach hierbei und der unbekannte Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation in Hofheim am Taunus nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

5. Trickbetrug/Wechselfallenschwindel Schwalbach am Taunus, Sulzbacher Straße, Samstag, 30.12.2023, 14:30 Uhr

Der unbekannte Täter erbeutete mithilfe eines Wechselfallenschwindels Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- orientalisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt, ca. 160 - 165cm groß, kräftige Statur, trug einen Bart und eine helle Winterjacke, Kopfbedeckung: Beanie.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 2073-0 entgegen.

