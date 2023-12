PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tageswohnungseinbruch +++ Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus über Balkon

Hofheim (ots)

1. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus, 65760 Eschborn, Niederhöchstadt, Schwarzdornweg, Freitag, 29.12.2023, 11:30 Uhr bis 18:50 Uhr

Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt kam es im Tatzeitraum zwischen Freitagmorgen und Freitagabend zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl mit Sachschaden. Die bislang unbekannten Täter näherten sich dem Einfamilienhaus über den rückwärtigen Bereich, überwunden dort einen Gartenzaun und gelangten so in den Gartenbereich. Anschließend hebelten die Täter die dortige Schiebetür mit einem unbekannten Tatmittel auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Diese wurden großflächig durchsucht. Die geschädigten Hausbesitzer können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zum genauen Diebesgut und dessen Gesamtwert machen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Von den Tätern fehlt bis dato jede Spur.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus, 65760 Eschborn, Max- Planck-Straße, Freitag, 29.12.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 30.12.2023, 00:10 Uhr

Bislang unbekannte Täter näherten sich in dem Tatzeitraum über den hinteren Bereich des Grundstückes an und betraten den dortigen Gartenbereich. Ein vor Ort befindlicher Sichtschutzzaun aus Holz wurde durch die unbekannten Täter als Kletterhilfe genutzt, um auf den Balkon des 1.OG zu gelangen. Die dortige Balkontür wurde mittels gezielter Hebelansätze aufgehebelt und sich so Zutritt zum Inneren des Hauses verschafft. Von den Tätern wurden mehrere Schränke und Schubladen angegangen und nach Diebesgut durchsucht. Dabei entwendeten die Täter eine abgeschlossene, silberfarbene Geldkassette mit Bargeld im niedrigen 4-stelligen Bereich. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern oder mögliche Fahndungshinweise vor.

